POZOR: Polícia upozorňuje na uzáveru medzi obcami Dolný Štál a Okoč

Dolný Štál 12. apríla (TASR) - Trnavská polícia upozorňuje vodičov na uzáveru cesty medzi obcami Dolný Štál a Okoč v okrese Dunajská Streda. Cesta III. triedy by mala byť uzavretá v sobotu do 19.00 h a v nedeľu (13. 4.) od 7.00 do 19.00 h, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.



Dôvodom uzávery cesty je realizácia opatrení, ktoré v súvislosti s výskytom nákazy slintačky a krívačky (SLAK) na farme v Dolnom Štále vydala Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) v Dunajskej Strede.



Premávka v úseku cesty bude počas uzávery riadená a usmerňovaná policajtmi dopravnej polície spolu s príslušníkmi finančnej správy. Vjazd bude povolený iba vozidlám s výkonom prác SLAK, obyvateľom a zamestnancom okolitých firiem v úseku uzávery.