POZOR: Pre jarnú údržbu uzavrú vo večerných hodinách tunel Sitina

Bratislava 1. apríla (TASR) - V Bratislave pre jarnú servisnú údržbu uzavrú v piatok vo večerných hodinách diaľničný tunel Sitina. Upozorňuje na to bratislavská polícia.



Obmedzenie potrvá od 22.00 do soboty (2. 4.) do 10.00 h a od soboty 22.00 do nedele (3. 4.) do 10.00 h. Národná diaľničná spoločnosť informuje na svojom webe, že Sitina bude uzatvorená aj od nedele 22.00 do pondelka (4. 3.) do 04.00 h. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.



S uzáverom tunela Sitina pre údržbu musia vodiči rátať aj počas 8. až 10. apríla.