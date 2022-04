POZOR: Pre jarnú údržbu uzavrú vo večerných hodinách tunel Sitina

Bratislava 8. apríla (TASR) - V Bratislave pre jarnú servisnú údržbu uzavrú v piatok vo večerných hodinách diaľničný tunel Sitina. Upozorňuje na to bratislavská polícia.



Obmedzenie potrvá od 22.00 h do soboty (9. 4.) do 10.00 h a od soboty 22.00 h do nedele (10. 4.) do 10.00 h. Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie.