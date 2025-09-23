< sekcia Regióny
POZOR: Pre jesennú údržbu uzavrú tunel Bikoš
Obchádzková trasa počas uzávery povedie obojsmerne po ceste I/18 a I/68 odklonom cez mesto Prešov.
Autor TASR
Prešov 23. septembra (TASR) - Pre údržbu uzavrú úsek rýchlostnej cesty R4 Prešov - severný obchvat vrátane tunela Bikoš. Jesenný servis sa začne vo štvrtok (25. 9.) v noci, potrvá do piatkového (26. 9.) rána a následne bude pokračovať od piatkového večera cez víkend. Pre motoristov bude tunel k dispozícii opäť v nedeľu (28. 9.) podvečer. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Počas najbližších dní sa uskutoční komplexná údržba a servis technológií, kontrola bezpečnostných systémov, čistenie, opravy aj odborné skúšky. Cieľom je zabezpečiť plnú funkčnosť všetkých zariadení a infraštruktúry v súlade s bezpečnostnými a prevádzkovými štandardmi,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
