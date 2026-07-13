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POZOR: Pre rekonštrukciu mosta je vo Vojčiciach uzavretá cesta

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Polícia vyzýva občanov na zvýšenú ohľaduplnosť a pozornosť a rešpektovanie obchádzkovej trasy.

Autor TASR
Vojčice 13. júla (TASR) - Úplná uzávera cesty III. triedy III/3736 v zastavanom území obce Vojčice v Trebišovskom okrese platí od pondelka pre rekonštrukciu miestneho mosta cez potok Trnávka. Predpokladaný termín konca uzávery je 31. máj 2027. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Obchádzková trasa je obojsmerná. Vedie od mostného objektu M1843 vo Vojčiciach po ceste III/3736 na križovatku s cestou I. triedy - I/79 v obci Vojčice, ďalej po ceste I/79 v smere na obec Hriadky k okružnej križovatke ciest I/79 a I/19 v smere na Michalovce a následne cez križovatku ciest I/19 a III/3736 až k mostu vo Vojčiciach a späť.

„Obchádzka bude riadne vyznačená určeným dočasným dopravným značením,“ uviedla Ivanová.

Polícia vyzýva občanov na zvýšenú ohľaduplnosť a pozornosť a rešpektovanie obchádzkovej trasy.
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