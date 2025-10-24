< sekcia Regióny
POZOR: Pre vysokú hladinu vody sú rokliny Slovenského raja uzavreté
Autor TASR
Hrabušice 24. októbra (TASR) - Z dôvodu vysokej hladiny vody sú všetky rokliny Slovenského raja od piatka až do odvolania uzavreté. Na sociálnej sieti o tom informovala obec Hrabušice.
Správa Národného parku Slovenský raj spresnila, že po výdatnom daždi extrémne stúpla hladina vody v roklinách. Dodala, že Prielom Hornádu je pre peších turistov otvorený. Splav Hornádu je však uzavretý z dôvodu veľkého množstva popadaných stromov.
„Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali pokyny správy národného parku a nevstupovali do uzavretých úsekov,“ uviedla obec.
