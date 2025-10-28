Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NEHODA: Premávka električiek na Račianskej ulici je opäť obnovená

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Náhradná autobusová doprava X3 premáva obojsmerne medzi zastávkami Blumentál - Depo Krasňany.

Autor TASR
Bratislava 28. októbra (TASR) - Premávka električiek na Račianskej ulici v Bratislave je opäť obojsmerne obnovená. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojom webe.

Premávka električiek bola prerušená pre dopravnú nehodu, pri ktorej sa zrazila električka s autom. Električková linka 3 premávala odklonenou trasou, nasadená bola náhradná autobusová doprava.
