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POZOR, pri I/66 sa začne od pondelka s bezpečnostným výrubom stromov
Počas prác bude cesta čiastočne uzavretá v jednom jazdnom pruhu a dopravu budú usmerňovať poverení pracovníci.
Autor TASR
Podbrezová 6. júna (TASR) - Štátny podnik Lesy SR pristúpi od pondelka 8. júna približne do 20. júna k bezpečnostnému výrubu stromov v blízkosti frekventovaného hlavného cestného ťahu I/66 v Podbrezovej. TASR o tom informovala hovorkyňa Lesov SR Laura Tettingerová.
„Lesy SR v spolupráci so Slovenskou správou ciest a obcou Podbrezová pripravia bezpečnostný výrub stromov, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a prevencia rizikových situácií v úseku so strmým svahom. Práce budú realizovať s dôrazom na bezpečnosť vodičov, obyvateľov i stabilitu svahu v danom území,“ zdôvodnila Tettingerová.
Práce budú vykonávať v rozsahu asi jedného kilometra, denne v čase od 8.00 do 14.00 h, v prípade potreby a podľa dopravnej situácie aj do 18.00 h.
„Stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti cesty predstavujú vzhľadom na terénne podmienky a stav svahu potenciálne riziko pre vodičov i ostatných účastníkov cestnej premávky. Vzhľadom na strmý svah a riziko zosuvu pôdy bude v území ponechaná časť vyšších pňov stromov, ktoré poslúžia ako dočasné stabilizačné prvky. Cieľom je minimalizovať riziko zosuvu pôdy a padania skál do priestoru komunikácie do času realizácie ďalších zabezpečovacích opatrení,“ dodala Tettingerová.
Počas prác bude cesta čiastočne uzavretá v jednom jazdnom pruhu a dopravu budú usmerňovať poverení pracovníci. Lesy SR preto žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a pokynov pracovníkov zabezpečujúcich reguláciu premávky.
„Lesy SR v spolupráci so Slovenskou správou ciest a obcou Podbrezová pripravia bezpečnostný výrub stromov, ktorého cieľom je zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a prevencia rizikových situácií v úseku so strmým svahom. Práce budú realizovať s dôrazom na bezpečnosť vodičov, obyvateľov i stabilitu svahu v danom území,“ zdôvodnila Tettingerová.
Práce budú vykonávať v rozsahu asi jedného kilometra, denne v čase od 8.00 do 14.00 h, v prípade potreby a podľa dopravnej situácie aj do 18.00 h.
„Stromy rastúce v bezprostrednej blízkosti cesty predstavujú vzhľadom na terénne podmienky a stav svahu potenciálne riziko pre vodičov i ostatných účastníkov cestnej premávky. Vzhľadom na strmý svah a riziko zosuvu pôdy bude v území ponechaná časť vyšších pňov stromov, ktoré poslúžia ako dočasné stabilizačné prvky. Cieľom je minimalizovať riziko zosuvu pôdy a padania skál do priestoru komunikácie do času realizácie ďalších zabezpečovacích opatrení,“ dodala Tettingerová.
Počas prác bude cesta čiastočne uzavretá v jednom jazdnom pruhu a dopravu budú usmerňovať poverení pracovníci. Lesy SR preto žiadajú vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a pokynov pracovníkov zabezpečujúcich reguláciu premávky.