Pondelok 20. apríl 2026
POZOR: Pri zastávke Cerová-Lieskové je uzávera priecestia

Na snímke uzavretie železničného priecestia. Foto: TASR - Pavol Zachar

Autor TASR
Cerová 20. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) upozorňujú na plánovanú uzáveru železničného priecestia na trati Jablonica - výhybňa Dúbrava v blízkosti zastávky Cerová-Lieskové (okres Senica) v termíne od 25. apríla od 6.40 h do 5. mája do 8.00 h. Dôvodom sú plánované práce na železničnej infraštruktúre. ŽSR o tom informovali na sociálnej sieti.

Priecestie bude úplne a nepretržite uzavreté pre cestnú dopravu. Obchádzková trasa bude vedená po okolitých cestných komunikáciách. ŽSR upozorňujú vodičov, že obchádzka môže byť časovo náročnejšia, odporúčajú počítať s časovou rezervou.
