POZOR: Rally Moldava si vyžiada dopravné obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

V piatok od 7.00 do 15.00 h bude uzavretá cesta v katastri obce Debraď v úseku od časti Hatiny po začiatok zastavaného územia obce

Autor TASR
Košice 23. apríla (TASR) - Automobilové podujatie Rosenberg 3. Rally Moldava si v piatok (24. 4.) a v sobotu (25. 4.) vyžiada dočasné dopravné obmedzenia na vybraných úsekoch ciest v Košickom kraji. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

V piatok od 7.00 do 15.00 h bude uzavretá cesta v katastri obce Debraď v úseku od časti Hatiny po začiatok zastavaného územia obce. V Moldave nad Bodvou bude od 15.00 do 20.00 h uzavretá Školská ulica, a to od križovatky Vodná/Školská smerom na mestský úrad až po koniec Školskej ulice na križovatke Školská/Hlavná.

V sobotu je od 6.00 do 18.00 naplánovaná uzávera cesty v úseku od Krásnohorského Podhradia po obec Úhorná, ako aj v úseku od Smolníka po začiatok Medzeva. V Moldave nad Bodvou bude v sobotu uzavretá Školská ulica rovnako ako v piatok, obmedzenia však potrvajú od 12.00 do 20.00 h.

Polícia žiada vodičov aj ostatných účastníkov cestnej premávky o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia, pokynov usporiadateľov a príslušníkov polície. „Pri plánovaní ciest počítajte s možným zdržaním a ak je to možné, využite alternatívne trasy,“ dodala.
