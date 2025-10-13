Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 13. október 2025
< sekcia Regióny

POZOR: Roklinu Suchá Belá tento týždeň krátkodobo uzatvoria

.
Roklina Suchá Belá v Národnom parku Slovenský raj. Foto: TASR – Milan Kapusta

Správa NP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že s obmedzením treba rátať v utorok 14. a v stredu 15. októbra.

Autor TASR
Spišská Nová Ves 13. októbra (TASR) - Roklinu Suchá Belá v Slovenskom raji tento týždeň krátkodobo uzatvoria. V najnavštevovanejšej časti národného parku (NP) totiž bude prebiehať pílenie poškodených a rizikových stromov. Správa NP o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že s obmedzením treba rátať v utorok 14. a v stredu 15. októbra.

„Z tohto dôvodu bude roklina pre verejnosť počas obidvoch dní uzatvorená. Žiadame návštevníkov, aby rešpektovali toto obmedzenie pre vlastnú bezpečnosť. Keďže ide o piaty - najvyšší stupeň ochrany prírody, všetky pílené stromy ostanú na pôvodnom mieste,“ uviedli ochranári.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V RUŽINOVE: Požiar uhasili, hlásia jednu obeť

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Babie leto zatiaľ v nedohľadne. Príde vôbec?