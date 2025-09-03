< sekcia Regióny
POZOR: Semafor na Festivalovom námestí v Košiciach dočasne vypli
Demontáž stožiarov a radiča podľa neho nebude mať vplyv na cestnú premávku.
Autor TASR
Košice 3. septembra (TASR) - Semafor na Festivalovom námestí v Košiciach je z dôvodu modernizácie od stredy dočasne vypnutý. Svetelne riadený peší priechod Festivalové námestie - Tatranská bude mimo prevádzky do 10. septembra. Prechádzanie chodcov bude zabezpečené pomocou dočasného dopravného značenia a v prípade potreby aj regulovčíka. Upozorňuje na to mesto Košice na sociálnej sieti. Motoristov a chodcov žiada o zvýšenú opatrnosť.
„Dôvodom je modernizácia prvkov cestnej svetelnej signalizácie (CSS), v rámci ktorej sa vymenia pôvodné výložníkové stožiare, žiarovkové návestidlá, ktoré sa nahradia LED technológiou s kontrastnými rámami, a radič CSS,“ uvádza magistrát.
Demontáž stožiarov a radiča podľa neho nebude mať vplyv na cestnú premávku. „Osadenie nových prvkov CSS - montáž nových stožiarov a LED návestidiel, bude prebiehať výlučne počas víkendu, aby bol dosah na cestnú premávku čo najmenší. V prípade potreby bude pracovné miesto označené dočasným dopravným značením,“ dodáva mesto.
Zároveň pripomína, že zásah do jestvujúceho signálneho programu nie je predmetom modernizácie. Po osadení radiča bude implementovaný pôvodný signálny program.
