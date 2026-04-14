POZOR: Tunel Višňové je pre nehodu obojsmerne uzavretý
Autor TASR
Žilina 14. apríla (TASR) - Tunel Višňové na diaľničnom úseku D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala je v utorok popoludní v oboch smeroch uzavretý. Ako informovala polícia na portáli Ministerstva vnútra SR, dôvodom je dopravná nehoda jedného vozidla v smere do Martina.
Polícia odhadla trvanie uzávery na 60 minút. Obchádzková trasa pri uzavretom tuneli vedie po ceste I/18 cez Strečniansku úžinu.
