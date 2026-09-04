< sekcia Regióny
POZOR: Túto križovatku v Banskej Bystrici dočasne uzavrú
Doprava povedie obchádzkovou trasou cez Kollárovu ulicu, kde bude zmenený smer jazdy z Rudlovskej cesty smerom na Komenského ulicu.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. septembra (TASR) - Pre stavebné práce pri Základnej škole (ZŠ) Slobodného slovenského vysielača (SSV) na Skuteckého ulici v Banskej Bystrici dôjde v sobotu (5. 9.) k úplnej uzávere križovatky pri ZŠ. Cieľom prác je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov.
„Z dôvodu asfaltovania v rámci úpravy križovatky pred ZŠ SSV dôjde k jej úplnej uzávere pre všetky vozidlá od 7.00 do 18.00 h,“ informovala v piatok hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Doprava povedie obchádzkovou trasou cez Kollárovu ulicu, kde bude zmenený smer jazdy z Rudlovskej cesty smerom na Komenského ulicu. Smer z Komenského ulice na Hornú bude viesť cez Kollárovu ulicu popod cintorín. Cyklotrasa zostáva zachovaná v pôvodnom režime. Na obchádzku upozorní dočasné dopravné značenie.
„Počas uzávery nebudú obsluhované zastávky MHD Skuteckého a Kollárova, rázcestie a dotknuté spoje MHD budú dočasne zastavovať na zastávkach Skuteckého, rázcestie a Nám. Š. Moysesa. Keďže ide o mimoriadne exponovanú križovatku, stavebné práce sú rozdelené do dvoch etáp a realizujú sa počas víkendov, aby sme čo najmenej zasiahli do bežnej dopravy. Druhá etapa má pokračovať až po Radvanskom jarmoku,“ dodala Marhefková.
Ide o prvú vyvýšenú križovatku v meste, kde je vozovka v jednej úrovni s chodníkom, čo zabezpečí jej bezbariérovosť. Každý vstup do križovatky zároveň funguje ako prirodzený spomaľovací prvok.
„Z dôvodu asfaltovania v rámci úpravy križovatky pred ZŠ SSV dôjde k jej úplnej uzávere pre všetky vozidlá od 7.00 do 18.00 h,“ informovala v piatok hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Doprava povedie obchádzkovou trasou cez Kollárovu ulicu, kde bude zmenený smer jazdy z Rudlovskej cesty smerom na Komenského ulicu. Smer z Komenského ulice na Hornú bude viesť cez Kollárovu ulicu popod cintorín. Cyklotrasa zostáva zachovaná v pôvodnom režime. Na obchádzku upozorní dočasné dopravné značenie.
„Počas uzávery nebudú obsluhované zastávky MHD Skuteckého a Kollárova, rázcestie a dotknuté spoje MHD budú dočasne zastavovať na zastávkach Skuteckého, rázcestie a Nám. Š. Moysesa. Keďže ide o mimoriadne exponovanú križovatku, stavebné práce sú rozdelené do dvoch etáp a realizujú sa počas víkendov, aby sme čo najmenej zasiahli do bežnej dopravy. Druhá etapa má pokračovať až po Radvanskom jarmoku,“ dodala Marhefková.
Ide o prvú vyvýšenú križovatku v meste, kde je vozovka v jednej úrovni s chodníkom, čo zabezpečí jej bezbariérovosť. Každý vstup do križovatky zároveň funguje ako prirodzený spomaľovací prvok.