POZOR, UZÁVERA: Obmedzenie hlásia na križovatke Zlaté Moravce na R1
Autor TASR
Zlaté Moravce 12. apríla (TASR) - Polícia upozorňuje na uzáveru zjazdov a výjazdov z križovatky Zlaté Moravce na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina. Obmedzenie potrvá do 17. apríla, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dôvodom dopravných obmedzení je výmena asfaltovej vrstvy vozovky, ktorá sa začala minulý týždeň. V miestach prác sú priebežne uzatvorené viaceré križovatky. Ako prvá bola uzavretá križovatka Čaradice. V rámci ďalších etáp budú nasledovať aj ďalšie križovatky.
Na obmedzenia upozorňuje dočasné dopravné značenie, rovnako sú nimi budú znázornené obchádzkové trasy. Polícia žiada účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie a zodpovedným správaním prispeli k hladkému a bezproblémovému priebehu realizácie prác.
