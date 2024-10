POZOR! Uzavretie úseku D1 na moste Podtureň predĺžili do 23. októbra

Podtureň 1. októbra (TASR) - Úsek diaľnice D1 na moste Podtureň pri Liptovskom Jáne zostane čiastočne uzavretý do 23. októbra. Pôvodný termín uzávery bol do 25. septembra. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Martina Sláviková.



"Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu. Vodičov v tejto súvislosti žiadame, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenia," dodala Sláviková.



Na moste Podtureň opravujú odvodnenie, Národná diaľničná spoločnosť (NDS) do prác investuje viac ako tri milióny eur.