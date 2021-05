POZOR: V Bratislave husto prší, vodiči hlásia kolóny i nehody

Bratislava 17. mája (TASR) - Rannú dopravnú špičku v Bratislave komplikuje hustý dážď. Vodiči v hlavnom meste i jeho okolí hlásia kolóny i nehody, miestami so zdržaním do 30 minút.



S kolónami treba aktuálne rátať podľa dopravných aplikácií na bratislavskom diaľničnom obchvate medzi Zlatými pieskami a Prístavným mostom a na diaľnici D2 smerom zo Stupavy do Bratislavy. Zhustenú premávku hlásia vodiči aj na Moste SNP a Staromestskej. Na Moste Apollo smerom na Košickú. Taktiež aj na Šancovej, Pražskej, Štefánikovej, Dolnozemskej, Ružinovskej i Gagarinovej.



Zelená vlna RTVS eviduje kolóny na Ulici Svornosti, Račianskej i v úseku medzi Rusovcami a Petržalkou. Nehody hlási vo Vrakuni na Ráztočnej a na Pražskej.



Stella centrum informuje o kolónach na trase Dunajská Lužná - Rovinka - Bratislava, Most pri Bratislave - Vrakuňa - Bratislava a Bernolákovo - Ivanka pri Dunaji - Bratislava.