POZOR: V bratislavských lesoch bude ďalší hromadný odlov diviakov

Bratislava 18. novembra (TASR) – V bratislavských mestských lesoch bude v pondelok (21. 11.) medzi 8.00 a 13.00 h hromadný odlov diviakov, tentoraz v oblasti Krásny vrch. Na nevyhnutný čas preto uzavrú červenú turistickú trasu Tri Duby – Spariská a Krasňanský singletrail. Na sociálnej sieti o tom informujú Mestské lesy v Bratislave. Zvyšok lesoparku i asfaltové cesty budú po celý čas bez obmedzení.



"Vzhľadom na závažnú situáciu s vysokým stavom populácie diviačej zveri a jej prenikaniu do intravilánu mesta bolo nevyhnutné prijať viacero opatrení na zníženie počtu diviakov," podotýka mestská organizácia.



Práve intenzívny odlov je podľa nej jedným z takýchto opatrení a efektívnych riešení na zlepšenie situácie. Plánovaný je vždy počas pracovných dní doobeda, mimo hlavnej rekreačnej sezóny, keď sa opatrenia dotknú čo najmenšieho počtu návštevníkov. Mestská organizácia zároveň žiada, aby ľudia dodržiavali pokyny lesnej stráže. Na uzáveru priamo v teréne upozorňujú aj informačné tabule.



Okrem spoločnej poľovačky bol zvýšený aj individuálny odlov, a to najmä v oblastiach nad Kramármi a Kolibou. Problémové jedince v intraviláne mesta odchytávajú veterinári do klietok. V októbri bolo napríklad individuálne odlovených 48 diviakov, z toho 22 v kritických lokalitách. Počas spoločnej poľovačky minulý týždeň odlovili 12 kusov.



"Od začiatku sezóny bolo odlovených už vyše 250 kusov diviačej zveri, čo je už teraz viac ako za celú minulú sezónu," podotýkajú mestské lesy. V meste odchytili veterinári od začiatku roka do klietok 38 diviakov.