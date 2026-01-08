< sekcia Regióny
POZOR: V pohoriach platí nad pásmom lesa lavínové nebezpečenstvo
Lavínové nebezpečenstvo platí najmä v severnom sektore, kde sa v pokrývke nachádzajú mäkké nestabilné druhy snehu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 8. januára (TASR) - V Tatrách, Nízkych Tatrách a Malej Fatre platí vo štvrtok nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej Fatre trvá malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Lavínové nebezpečenstvo platí najmä v severnom sektore, kde sa v pokrývke nachádzajú mäkké nestabilné druhy snehu. Takéto lokality sú v teréne veľmi ťažko rozpoznateľné. „Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme menej stabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení,“ uviedlo SLP s tým, že väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú.
Desať až 20 centimetrov nového snehu z poslednej periódy sneženia bolo vplyvom silného vetra previevaných na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. „Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný. Pod novým snehom a starou tvrdou krustou sa nachádza výrazná vrstva hranato zrnného snehu. Tá môže byť už pri malom dodatočnom zaťažení lavínovým problémom,“ dodalo stredisko. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná, pohybuje sa v rozpätí od 20 do 75 centimetrov.
