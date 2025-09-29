Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR: V Trenčíne nebude v pondelok premávať viacero spojov

Pracovníci dopravcu, spoločnosti Transdev, zabezpečia náhradné autobusy na tie linky, ktoré sú najviac vyťažené. Niektoré však nebudú väčšiu časť dňa cestujúcim k dispozícii. 

Autor TASR
Trenčín 29. septembra (TASR) - V Trenčíne nebudú v pondelok premávať viaceré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Príčinou je pravdepodobne nočný vandalizmus. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

„Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Aktuálne je nepojazdných až 16 autobusov. Situáciu už na mieste preverujú policajti,“ informovala radnica.

„Prosíme o pochopenie a ospravedlnenie, o aktuálnej situácii budeme počas dňa informovať,“ doplnilo mesto.
