POZOR: Viaceré miesta v okrese Senica sú kvôli búrkam ťažko prejazdné

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Slovenský hydrometeorologický ústav súčasne na svojom webe vydal takmer pre celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom približne do polnoci.

Autor TASR
Senica 14. septembra (TASR) - Viaceré miesta na Záhorí v okrese Senica sú následkom búrok zaplavené a ťažko prejazdné. Zelená vlna STVR o tom informovala na sociálnej sieti. Súčasne Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) informoval na sociálnej sieti o tornáde, ku ktorému malo dôjsť v sobotu (13. 9.) večer na slovensko-českých hraniciach v blízkosti Holíča a českého Hodonína.

Ako uviedla Zelena vlna, obyvatelia upozornili na veľké množstvo vody na ceste medzi obcami Cerová a Prievaly v okrese Senica. Slovenský hydrometeorologický ústav súčasne na svojom webe vydal takmer pre celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom približne do polnoci. Podľa meteorológov priniesli búrky na Záhorí zrážky do 20 milimetrov.
.

