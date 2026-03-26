POZOR: Vjazd na D2 z ulice Janka Alexyho v Bratislave je uzavretý
Vjazd na diaľnicu D2 z ulice Janka Alexyho dočasne uzavreli 16. marca pre rekonštrukčné práce a s nimi súvisiace dopravné kolóny na vjazde do Bratislavy v smere z Malaciek.
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Uzávera vjazdu na diaľnicu D2 z ulice Janka Alexyho v bratislavskej Dúbravke naďalej trvá. Informovala o tom polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti.
„K uvedenému opatreniu sa pristúpilo z dôvodu rekonštrukčných prác a s nimi súvisiacich dopravných kolón na diaľnici D2 v smere do Bratislavy. Cieľom je zvýšiť plynulosť cestnej premávky na tomto frekventovanom úseku,“ priblížila polícia.
Dodala, že situáciu v danom úseku dopravní policajti priebežne monitorujú a vyhodnocujú. „Vodičom ďakujeme za trpezlivosť, ohľaduplnosť a rešpektovanie dopravného značenia,“ uviedla.
Vjazd na diaľnicu D2 z ulice Janka Alexyho dočasne uzavreli 16. marca pre rekonštrukčné práce a s nimi súvisiace dopravné kolóny na vjazde do Bratislavy v smere z Malaciek.
