POZOR: Vodiči musia vo viacerých lokalitách rátať s poľadovicou

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Na viacerých cestách sa nachádza tiež sneh.

Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Vodiči v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica si musia dávať pozor na mrznúce mrholenie. V daných lokalitách hrozí aj poľadovica, s ňou treba rátať aj na cestách v okrese Liptovský Mikuláš a na horskom priechode Zbojská. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Na viacerých cestách sa nachádza tiež sneh. Na horskom priechode Donovaly a horskom priechode Šturec si v určitých úsekoch zase treba dávať pozor na padajúce skaly. „Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky,“ informovali cestári.
