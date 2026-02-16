< sekcia Regióny
POZOR: Vodiči musia vo viacerých lokalitách rátať s poľadovicou
Na viacerých cestách sa nachádza tiež sneh.
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Vodiči v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica si musia dávať pozor na mrznúce mrholenie. V daných lokalitách hrozí aj poľadovica, s ňou treba rátať aj na cestách v okrese Liptovský Mikuláš a na horskom priechode Zbojská. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
Na viacerých cestách sa nachádza tiež sneh. Na horskom priechode Donovaly a horskom priechode Šturec si v určitých úsekoch zase treba dávať pozor na padajúce skaly. „Horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky,“ informovali cestári.
