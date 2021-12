POZOR: Vodiči sa zdržia pre nehodu na výjazde na Viedenskú cestu

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vodiči smerujúci z diaľnice D1 na výjazd na Viedenskú cestu sa na ceste zdržia, dôvodom je odstraňovanie dopravnej nehody. Na svojom webe o tom informuje Stellacentrum.



S kolónami treba počítať takisto v smere Petržalka - Prístavný Most - Prievoz. Vodiči sa tam zdržia do piatich minút. Zelená vlna RTVS hlási nehodu v Mlynskej doline na úrovni ZOO smerom do centra. Rátať tam treba so zdržaním do 20 minút.