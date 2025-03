POZOR VODIČI: V centre Nitry budú cez víkend dopravné obmedzenia

Nitra 28. marca (TASR) - Okresný dopravný inšpektorát v Nitre upozorňuje motoristickú verejnosť na ďalšiu etapu dopravných obmedzení v centre Nitry. V piatok od 19.00 h bude na križovatke ulíc Štúrova a Štefánikova, pred Mlynmi, uzavretý na Štúrovej ulici jeden jazdný pruh v smere na Univerzitný most. Obmedzenia potrvajú do nedele 30. marca do 24.00 h, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Dôvodom čiastočnej uzávery a dopravných obmedzení sú pokračujúce práce pri odstraňovaní havarijného stavu kanalizačného potrubia na jednej z najfrekventovanejších ciest v Nitre. Práce sa začali v piatok a potrvajú šesť víkendov. Polícia žiada vodičov, aby využili aj iné alternatívne trasy s cieľom vyhnúť sa uvedenému úseku.