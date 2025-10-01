Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR: Zápas Slovana so Štrasburgom si vyžiada obmedzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - V súvislosti so zápasom medzi ŠK Slovan Bratislava a RC Štrasburg, ktorý sa má konať vo štvrtok (2. 10.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi opäť dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.

V deň konania futbalového zápasu bude v čase od 18.00 h do polnoci uzavretá Ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke a Kalinčiakova ulica od administratívnej budovy po križovatku s Bajkalskou ulicou. V danom čase nebude možný ani prejazd ulicami. Zároveň od 18.00 h bude uzavreté z bezpečnostných dôvodov aj detské ihrisko Nová doba zo strany Ulice Viktora Tegelhoffa.

Mestská časť zároveň upozorňuje, že na Ulici Viktora Tegelhoffa bude od 10.00 h platiť aj zákaz parkovania a státia. Vodičov preto žiada, aby autá preparkovali, a to najneskôr do 10.00 h. Vozidlá, ktoré tam budú parkovať, odtiahne mestská polícia.
