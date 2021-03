Pozorný občan upozornil na možné týranie 10-ročného chlapca

Trnava 17. marca (TASR) – Zanedbaného chlapca vo veku desiatich rokov našli policajti v uplynulom týždni v okrese Trnava v chatrnom oblečení prikrytého na dvore domu perinou. K prípadu javiacemu známky možného týrania maloletej osoby privolali záchranárov. Vyrozumeli aj pracovníčky sociálnej kurately, dieťa bolo po rozhodnutí súdu umiestnené zatiaľ do detského domova. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Mária Linkešová.



"Na údajnú zanedbanú výchovu a starostlivosť upozornil občan, ktorý sa na podmienky, v ktorých bol chlapec vychovávaný, nemohol dlhšie prizerať," uviedla Linkešová. Podľa informácií, ktoré má polícia k dispozícii, bola matka dieťaťa pozitívna na ochorenie COVID-19. Chlapca záchranári previezli do nemocnice, kde bol niekoľko dní hospitalizovaný. "Na základe oznámenia začala vyšetrovateľka vo veci trestné stíhanie za zločin týrania blízkej a zverenej osoby," informovala hovorkyňa.



Za týranie, zneužívanie a zanedbávanie dieťaťa sa považuje akékoľvek náhodné, vedomé, prípadne nevedomé konanie rodiča, vychovávateľa alebo inej osoby voči dieťaťu, ktoré poškodzuje telesný a duševný vývoj dieťaťa. Za trestuhodné zaobchádzanie s potomkami sa považujú verbálne útoky, sadistické a dehonestujúce správanie, citový chlad či odvrhnutie, prehnané nároky a požiadavky na maloleté dieťa, protirečivé a nezmyselné príkazy.



"Ak niekto vie, že v jeho okolí dochádza k závažným prípadom týrania dieťaťa, treba ihneď nahlásiť prípad pracovníkom sociálnej kurately a v prípade priameho ohrozenia na živote a zdraví bezodkladne kontaktovať políciu na čísle 158. Zároveň dieťaťu možno odporučiť, aby kontaktovalo napríklad bezplatnú Linku detskej istoty," dodala Linkešová.



Najmä v čase pandemických opatrení sú tieto prípady skôr skryté, v čase dištančnej školskej dochádzky ťažšie odhaliteľné, preto je pomoc o to dôležitejšia. "Aj anonymné oznámenie môže pomôcť, aby pracovníci sociálnej kurately včas zasiahli a situáciu v rodine preverili," uzavrela.