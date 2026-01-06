< sekcia Regióny
Práce na Bašťovanského v Košiciach sa začnú na prelome mesiacov
V Parku na Bašťovanského ulici má pribudnúť nová fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra, súčasťou má byť aj LED osvetlenie.
Autor TASR
Košice 6. januára (TASR) - Prevzatie staveniska a úvodné prípravné práce v rámci projektu revitalizácie verejného priestranstva na uliciach Bašťovanského a Clementisova na sídlisku Dargovských hrdinov sú naplánované na prelome januára a februára. Informovalo o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
V Parku na Bašťovanského ulici má pribudnúť nová fontána s podzemným zásobníkom vody a priemerom 5,4 metra, súčasťou má byť aj LED osvetlenie. Okrem toho má na verejnom priestranstve pribudnúť aj množstvo zelene.
„Neďaleko Clementisovej ulice chceme v rámci revitalizácie vytvoriť modernú rekreačnú plochu. Bude tam bohatá ponuka možností na voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie. Vznikne pekný verejný priestor s veľkým podielom zelene, novými chodníkmi, verejným osvetlením a množstvom prvkov pre oddych,“ uviedol primátor Jaroslav Polaček s tým, že cieľom je vytvoriť príjemné a pokojné miesto, v ktorom sa budú obyvatelia radi stretávať a relaxovať.
Výstavba fontány na Bašťovanského ulici má stáť približne 212.000 eur s DPH a práce pri Clementisovej ulici okolo 321.000 eur s DPH. Projekt je financovaný prevažne z eurofondov, pričom spolufinancovanie mesta predstavuje osem percent.
Revitalizácia oboch verejných priestranstiev by mala byť hotová do konca roka.
