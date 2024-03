Práce na budovaní križovatky diaľnic D1 a D4 vstupujú do ďalšej fázy

Bratislava 26. marca (TASR) - Práce na budovaní strategickej križovatky diaľnic D1 a D4 pri Bratislave vstupujú do ďalšej fázy. Demolácia mosta nad D1 umožní rozšíriť diaľnicu a vybudovať kolektorové pásy. TASR o tom informovali z poľskej spoločnosti Budimex, ktorá stavbu realizuje.



Prvou významnou realizačnou časťou projektu bude vybudovanie obchádzkových trás, ktoré odklonia dopravu z diaľnice D1, čím sa vytvorí priestor pre možnosť výstavby potrebných mostov a prepojenie diaľnic v smeroch Jarovce - Trnava a Trnava - Stupava. "Keďže úroveň diaľnice D1 je potrebné prispôsobiť vedeniu diaľnice D4, súčasťou projektu je aj zdvihnutie nivelety diaľnice D1, a to počas živej premávky. Takýto projekt je na Slovensku unikátom. Zachovanie dopravy umožní práve vybudovanie obchádzkových kolektorov," podotkli.



V tejto súvislosti bolo nevyhnutné odstránenie mosta nad D1, ktorý spájal cestu I/61 s Čiernou Vodou. "Vzhľadom na to, že bolo potrebné demolovať most nad kľúčovou diaľnicou na Slovensku, po ktorej denne prejde 120.000 vozidiel, práce sme museli naplánovať tak, aby demolácia prebehla počas víkendu. Mali sme na to 14 hodín, počas ktorých na stavbe pracovalo takmer 100 osôb," priblížil riaditeľ výstavby Igor Sedláček.



Táto fáza výstavby umožní začať práce na kolektoroch križovatky a ich napojení na D1. "Zároveň sa začne aj výstavba nového mosta po demolácii, ktorého postup výstavby je úzko zviazaný s postupom prác na prevádzkovanej diaľnici D1," dodal. Práce podľa Sedláčka potrvajú niekoľko mesiacov a naplánované sú tak, aby sa znížil dosah na premávku. Doprava bude pri znížení rýchlosti zachovaná v troch zúžených jazdných pruhoch v oboch smeroch.



Súčasťou projektu je aj kompletná rekonštrukcia a rozšírenie vozovky diaľnice D1. Doplnený bude informačný systém diaľnice, odstavné pruhy, ako aj protihlukové opatrenia, oplotenie diaľnice a preložky inžinierskych sietí. Významnú časť celej stavby budú tvoriť mosty, ktorých má byť celkovo 18.