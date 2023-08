Práce na budúcom múzeu s informačným centrom v Zádieli pokračujú

Zádiel 3. augusta (TASR) - Práce na budúcom Múzeu Slovenského Krasu - Zádielska Tiesňava pokračujú podľa plánu. Hotové by mali byť v najbližších týždňoch. Pre TASR to povedal starosta obce Attila Nehoda.



So stavebnými prácami na obecnej budove, kde má vzniknúť múzeum spoločne s informačným centrom, začali v marci. Tieto práce za viac ako 340.000 eur majú byť aj s právoplatným kolaudačným rozhodnutím hotové do konca augusta.



Stavebno-inštalačné práce majú stáť 97.500 eur, pričom je zákazka rozdelená na štyri časti. Týka sa plynoinštalácie, zdravotechniky, vykurovania a elektroinštalácie. Zmluvy so zhotoviteľmi boli uzavreté koncom júna a práce majú byť hotové do troch mesiacov od prevzatia staveniska.



"Menšie omeškania spôsobilo nepriaznivé počasie, ale nemalo by to ovplyvniť celkové ukončenie prác. Tesárske práce sú už ukončené. V súčasnosti sa prevádzajú klampiarske práce na streche a dokončovacie práce vo vnútri budovy," povedal starosta.



Po komplexnej obnove by v budove z roku 1868 malo vzniknúť informačné centrom, ktoré by malo slúžiť najmä turistom. V muzeálnej časti majú byť vystavené rôzne pamiatky obce a predmety od obyvateľov, ako aj rastliny a živočíchy charakteristické pre Zádiel a jeho okolie. Po novom tu má byť aj spoločenská miestnosť a obec tiež v budúcnosti plánuje v podkroví zriadiť ubytovacie kapacity.



Nová atrakcia v Zádielskej doline mala byť pre návštevníkov k dispozícii už pred rokom. Zdržanie spôsobilo zdražovanie, pre ktoré museli meniť rozpočet a žiadať o navýšenie dotácie. Projekt zastrešuje obec, ktorá je partnerom projektu cezhraničnej spolupráce v programe Interreg Slovensko-Maďarsko. Väčšina nákladov bude hradená z eurofondov.