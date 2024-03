Práce na cintoríne pokračujú, Košice chcú parkovisko odovzdať skôr

Košice 6. marca (TASR) - Mesto Košice chce parkovisko pri Verejnom cintoríne odovzdať verejnosti do predčasného užívania, ešte pred skolaudovaním celého projektu revitalizácie vstupu na cintorín. Informuje o tom na svojej webovej stránke s tým, že aktuálne sa dokončujú práce na jednotlivých stavebných objektoch a v uplynulých dňoch začali aj s reštaurovaním centrálneho kríža.



"Prístupové komunikácie a spevnené betónové plochy pred vstupom na cintorín, obradnou sálou až po centrálny kríž sú už hotové. Pracuje sa ešte na dokončení účelovej cesty, ktorá vedie od Južného cintorína k obradnej sále," uvádza magistrát. Časť parkovacích miest podľa neho čaká na dodatočné zatrávnenie. Dokončiť sa musí aj verejné osvetlenie, parkovací systém a dopravné značenie. Vo vynovenom verejnom priestore pribudnú lavičky, mobiliár, predajné pulty a prístrešky pre trhovisko.



Súčasťou komplexnej revitalizácie je aj obnova kríža - plastiky ukrižovaného Krista. Reštaurátorské práce zhruba za 15.500 eur DPH potrvajú minimálne mesiac. "Mesto zároveň pri obnovenom centrálnom kríži plánuje 17. mája pri jeho odovzdaní verejnosti ekumenickú bohoslužbu," dodáva.



Reštaurovanie čaká aj hlavnú bránu - vstupný portál na cintorín, ako aj historický trakčný stožiar, ktorý ostal umiestnený ako technická pamiatka na parkovisku pri cintoríne.



Revitalizácia vstupu na cintorín v celkovej hodnote okolo 1,6 milióna eur sa realizuje na ploche takmer 5800 štvorcových metrov. Jej súčasťou je okrem iného rozšírenie kapacity parkoviska, výsadba stromov či vodozádržné opatrenia. S prácami za začalo v júli 2022, trvať mali rok. Termín ukončenia diela sa posunul na október 2023 a následne na január tohto roka, pričom zhotoviteľ nedodržal ani tento termín. Mesto Košice avizovalo, že voči firme bude postupovať v súlade so zmluvou.



"Neustále vyvíjame tlak na zhotoviteľa a zároveň mu vytvárame podmienky na to, aby mohol dielo odovzdať čo najskôr a v požadovanej kvalite. Už teraz však viem, že naša snaha stála za to. Košičania dostanú vynovený a po krátkom čase aj zelený a moderný verejný priestor, ktorý bude dôstojnou prezentáciou najväčšieho slovenského cintorína na najbližšie desaťročia," doplnil primátor Jaroslav Polaček.