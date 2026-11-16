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Práce na cyklochodníku v senickej mestskej časti Kunov finišujú
Cyklochodník s dĺžkou 166 metrov povedie od križovatky na hlavnej ceste k spevnenej ploche pri futbalovom štadióne, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu.
Autor TASR
Senica 16. novembra (TASR) - Výstavba nového cyklochodníka a rekonštrukcia frekventovanej križovatky v senickej mestskej časti Kunov za viac ako 200.000 eur sa blížia k dokončeniu. Projekt má priniesť bezpečnejší pohyb všetkých účastníkov cestnej premávky. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Cyklochodník s dĺžkou 166 metrov povedie od križovatky na hlavnej ceste k spevnenej ploche pri futbalovom štadióne, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu. Cyklisti tak už nebudú musieť využívať jazdný pruh spoločne s automobilovou dopravou. Na časti trasy pribudne z bezpečnostných dôvodov obojstranné zábradlie.
Výraznou premenou prešla aj križovatka ciest druhej a tretej triedy. Pôvodná odbočovacia vetva v smere do centra mesta bola zrušená a nahradilo ju prehľadnejšie riešenie v tvare písmena T. Doterajší dopravný ostrovček upravili tak, aby umožňoval pohodlnejšie odbočovanie vozidiel.
Priestor po zrušenej časti cesty využijú na vybudovanie oporného gabiónového múru s oplotením. Pamätník v podobe kríža premiestnili na nový ostrovček, ktorý doplní zeleň. Nové stromy pribudli aj pozdĺž cyklochodníka. Súčasťou projektu je tiež doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov.
Stavebné práce realizuje spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na projekt dosahujú približne 244.000 eur. Na jeho financovaní sa podieľa Trnavský samosprávny kraj sumou 100.000 eur a Úrad vlády SR príspevkom takmer 89.000 eur.
Cyklochodník s dĺžkou 166 metrov povedie od križovatky na hlavnej ceste k spevnenej ploche pri futbalovom štadióne, kde sa napojí na existujúcu cyklotrasu. Cyklisti tak už nebudú musieť využívať jazdný pruh spoločne s automobilovou dopravou. Na časti trasy pribudne z bezpečnostných dôvodov obojstranné zábradlie.
Výraznou premenou prešla aj križovatka ciest druhej a tretej triedy. Pôvodná odbočovacia vetva v smere do centra mesta bola zrušená a nahradilo ju prehľadnejšie riešenie v tvare písmena T. Doterajší dopravný ostrovček upravili tak, aby umožňoval pohodlnejšie odbočovanie vozidiel.
Priestor po zrušenej časti cesty využijú na vybudovanie oporného gabiónového múru s oplotením. Pamätník v podobe kríža premiestnili na nový ostrovček, ktorý doplní zeleň. Nové stromy pribudli aj pozdĺž cyklochodníka. Súčasťou projektu je tiež doplnenie osvetlenia priechodu pre chodcov.
Stavebné práce realizuje spoločnosť Colas Slovakia. Celkové náklady na projekt dosahujú približne 244.000 eur. Na jeho financovaní sa podieľa Trnavský samosprávny kraj sumou 100.000 eur a Úrad vlády SR príspevkom takmer 89.000 eur.