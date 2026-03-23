< sekcia Regióny
Práce na cyklopruhoch v Ružomberku priniesli dopravné obmedzenia
Na dočasné dopravné obmedzenia upozorňuje na mieste aj dopravné značenie i mestská polícia.
Autor TASR
Ružomberok 23. marca (TASR) - Ružomberská samospráva od pondelka začína s prácami na dokončení nových cyklopruhov, ktoré prechádzajú aj cez sídlisko Klačno. Počas celého týždňa sa bude v úseku, kadiaľ vedie trasa pre cyklistov, realizovať vodorovné dopravné značenie s vyznačením nových parkovacích miest. Ako TASR informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík, z tohto dôvodu prosia vodičov, aby v uvedenom úseku neparkovali svoje osobné automobily.
Na dočasné dopravné obmedzenia upozorňuje na mieste aj dopravné značenie i mestská polícia. „Nové vodorovné dopravné značenie pribudne v súvislosti s ukončovaním prác na nových cyklopruhoch aj na ulici D. Makovického, Námestí Š. N. Hýroša, Mostovej a Nábreží M. R. Štefánika, kde sa budú práce realizovať bez dopravných obmedzení za plnej premávky,“ podotkol hovorca.
Komunálne služby mesta Ružomberok zároveň pokračujú v jarnom čistení mesta po zimnej údržbe. V pondelok budú čistiace práce pokračovať až do večerných hodín na uliciach J. Sladkého, Salvova, Stará Mlynská, Námestie Š. N. Hýroša, Panská, Veľký závoz, Malý závoz, autobusové nástupište, Riadok, K. Medveckého, Hurbanova, Mariánska a Majere.
„O dočasnom obmedzení parkovania v súvislosti s čistením informujú aj už inštalované dočasné dopravné značenie i príslušníci polície, ktorí priebežne umiestňujú oznamy za stierače zaparkovaných automobilov,“ dodal Miškovčík.
