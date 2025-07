Práce na cyklotrase Senica - Dojč sú v plnom prúde

Senica 31. júla (TASR) - Práce na cyklotrase Senica - Dojč sú aktuálne v plnom prúde, stavebne hotová by mala byť do konca roka, práce prebiehajú podľa plánu. Skonštatoval to pre TASR vo štvrtok primátor Senice Martin Džačovský na obhliadke staveniska. Ide o jednu z dvoch cyklotrás za 2,84 milióna eur bez DPH v rámci projektu Zvýšenie cyklodopravy v Senici a okolí.



Momentálne v Dojči prebehlo zhrnutie s bagrom, zhrnutých je približne 95 percent plánovanej plochy. Prebehla pilotáž lávky cez rieku a prebieha zakladanie. Ako uviedol primátor, aktuálne sa pripravuje lávka cez rieku Myjavská Rudava. „Následne sa bude pokračovať ďalej. Z druhej strany sa už začína pracovať aj na úseku zo Šajdíkových Humeniec,“ ozrejmil Džačovský.



Vedúci oddelenia výstavby mesta Senica Ferdinand Bartal pre TASR uviedol, že teoreticky od budúceho roka by sa občania mali vedieť po cyklotrase previezť. Práce nezaostávajú, ani keď prší. „V prípade dažďov sa v určitých úsekoch, tam, kde sa nedá, nepracuje, ale dajú sa robiť iné práce, ako sú na tomto zakladaní,“ dodal.



V polovici mája sa v Senici začala výstavba dvoch cyklotrás. Ide o budúcu cyklotrasu, ktorá povedie po Železničnej ulici, a cyklotrasu Senica - Dojč. Cieľom oboch úsekov je zvýšiť dostupnosť, bezpečnosť a atraktivitu cyklistickej dopravy nielen v meste, ale aj v jeho okolí, pričom nové trasy prepoja Senicu s blízkymi obcami.



Projekt je hradený z plánu obnovy. „Súťažami sa nám podarilo výrazne znížiť sumy, ale dohromady je tento projekt za viac ako 2.840.000 eur bez DPH. Pričom určitým spôsobom cena narástla z toho titulu, že ideme popri rieke a tu musí byť zaťaženie aj pre vozidlá Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktoré majú 24 ton. To znamená, že podložie musí byť silnejšie, ako je štandardne pre bicykle,“ doplnil primátor.