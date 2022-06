VODIČI, POZOR: Na D1 medzi Bratislavou a Trnavou budú obmedzenia

Bratislava 13. júna (TASR) - Práce na diaľnici D1 medzi Bratislavou a Trnavou si vyžiadajú čiastočné obmedzenia. Začínajú sa od pondelkovej polnoci a potrvajú odhadom do konca júla. Obmedzenie sa týka len nočných hodín. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



"Natrieme dva veľké portály - v kilometri (km) 11,6 v smere z Bratislavy do Trnavy a v km 12,4 v smere do hlavného mesta," doplnila. Práce sa budú vykonávať v nočných hodinách zhruba medzi 23.00 a 4.00 h. Počas ich výkonu sa čiastočne obmedzí doprava, uzavrie sa vždy len jeden jazdný pruh.