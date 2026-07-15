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Práce na D2 pri Lamači si vyžiadajú nočné uzávery po tunel Sitina
Aktuálna fáza modernizácie západného vstupu do hlavného mesta finišuje.
Autor TASR
Bratislava 15. júla (TASR) - Modernizácia diaľnice D2 pri bratislavskom Lamači napreduje. Postupujúce práce si vyžiadajú dve, výlučne nočné uzávery diaľnice medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Obe sú naplánované počas víkendu od 17. do 19. júla. Ako v stredu informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), následne bude diaľnica na niekoľko týždňov motoristom slúžiť bez obmedzení. Počas tohto obdobia totiž prebehnú prípravné práce na pripájacích bodoch budúcej križovatky Dúbravka.
Uzávery D2 prebehnú výlučne počas nočných víkendových hodín, kedy je intenzita dopravy tradične najnižšia. „Najprv sa diaľnica uzatvorí výlučne v smere na Brno. Uzávera začne v piatok (17. 7.) večer o 21.00 h a skončí v sobotu (18. 7.) v skorých ranných hodinách,“ priblížilo oddelenie mediálnej komunikácie diaľničiarov. Smer na Bratislavu ostane otvorený.
V sobotu večer (18. 7.) o 21.00 h začne druhá uzávera. Diaľnicu uzavrú výlučne v smere do Bratislavy a otvoria v nedeľu (19. 7.) ráno. Smer na Brno bude v noci zo soboty na nedeľu otvorený.
„Opäť hlavné slovo má počasie. Bezpečnostné aj technické postupy si vyžadujú konkrétne podmienky. V prípade nárazového vetra či dažďa sa uzávera odloží na iný termín,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Aktuálna fáza modernizácie západného vstupu do hlavného mesta finišuje. Na D2 pri Lamači pribudli nové bezpečnostné prvky, komplexne je zrekonštruované odvodnenie a nainštalované protihlukové steny už tlmia hluk z dopravy v priľahlých oblastiach.
Pre dokončenie súčasnej fázy je potrebné na dve noci počas víkendu jednosmerne uzavrieť D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Počas nočných uzáver odstránia všetky aktuálne dopravné obmedzenia a na najbližšie obdobie bude úsek plne k dispozícii motoristom. Okrem iného opäť otvoria vjazd na D2 z ulice Janka Alexyho, ktorý bol z dôvodu bezpečnosti premávky počas prác uzavretý.
„Počas nočných uzáver bude doprava v smere na Brno presmerovaná na Lamačskú cestu. V opačnom smere, teda do Bratislavy, pôjdu motoristi cez Patrónku. Počas uzáver nebude možné zísť z D2 na odpočívadlo medzi Sitinou a križovatkou Lamač, ktoré bude v smere uzávery,“ upozornili diaľničiari.
V smere na Brno nebude možný ani vjazd ani výjazd vozidiel z odpočívadla v noci z piatka na sobotu. V smere na Bratislavu nebude možný vjazd na odpočívadlo v noci zo soboty na nedeľu. Zaparkované vozidlá na odpočívadle však budú môcť bezpečne odísť aj počas uzávery.
Od 19. júla na niekoľko týždňov zrušia všetky obmedzenia na úseku. Práce budú prebiehať mimo diaľnice. „Prebehne príprava na výstavbu napájacích bodov budúcej križovatky D2 Dúbravka, čo si nevyžaduje obmedzenie dopravy. Práce na pripájacích bodoch sa rozbehnú koncom augusta, no obmedzenia nebudú na celom úseku, len v miestach, kde je to nevyhnutné,“ dodala NDS.
Uzávery D2 prebehnú výlučne počas nočných víkendových hodín, kedy je intenzita dopravy tradične najnižšia. „Najprv sa diaľnica uzatvorí výlučne v smere na Brno. Uzávera začne v piatok (17. 7.) večer o 21.00 h a skončí v sobotu (18. 7.) v skorých ranných hodinách,“ priblížilo oddelenie mediálnej komunikácie diaľničiarov. Smer na Bratislavu ostane otvorený.
V sobotu večer (18. 7.) o 21.00 h začne druhá uzávera. Diaľnicu uzavrú výlučne v smere do Bratislavy a otvoria v nedeľu (19. 7.) ráno. Smer na Brno bude v noci zo soboty na nedeľu otvorený.
„Opäť hlavné slovo má počasie. Bezpečnostné aj technické postupy si vyžadujú konkrétne podmienky. V prípade nárazového vetra či dažďa sa uzávera odloží na iný termín,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
Aktuálna fáza modernizácie západného vstupu do hlavného mesta finišuje. Na D2 pri Lamači pribudli nové bezpečnostné prvky, komplexne je zrekonštruované odvodnenie a nainštalované protihlukové steny už tlmia hluk z dopravy v priľahlých oblastiach.
Pre dokončenie súčasnej fázy je potrebné na dve noci počas víkendu jednosmerne uzavrieť D2 medzi križovatkou Lamač a tunelom Sitina. Počas nočných uzáver odstránia všetky aktuálne dopravné obmedzenia a na najbližšie obdobie bude úsek plne k dispozícii motoristom. Okrem iného opäť otvoria vjazd na D2 z ulice Janka Alexyho, ktorý bol z dôvodu bezpečnosti premávky počas prác uzavretý.
„Počas nočných uzáver bude doprava v smere na Brno presmerovaná na Lamačskú cestu. V opačnom smere, teda do Bratislavy, pôjdu motoristi cez Patrónku. Počas uzáver nebude možné zísť z D2 na odpočívadlo medzi Sitinou a križovatkou Lamač, ktoré bude v smere uzávery,“ upozornili diaľničiari.
V smere na Brno nebude možný ani vjazd ani výjazd vozidiel z odpočívadla v noci z piatka na sobotu. V smere na Bratislavu nebude možný vjazd na odpočívadlo v noci zo soboty na nedeľu. Zaparkované vozidlá na odpočívadle však budú môcť bezpečne odísť aj počas uzávery.
Od 19. júla na niekoľko týždňov zrušia všetky obmedzenia na úseku. Práce budú prebiehať mimo diaľnice. „Prebehne príprava na výstavbu napájacích bodov budúcej križovatky D2 Dúbravka, čo si nevyžaduje obmedzenie dopravy. Práce na pripájacích bodoch sa rozbehnú koncom augusta, no obmedzenia nebudú na celom úseku, len v miestach, kde je to nevyhnutné,“ dodala NDS.