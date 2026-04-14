Utorok 14. apríl 2026
Práce na dobudovaní kanalizácie v Kremnici by mali spustiť koncom roka

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

StVS získala na projekt Kremnica - kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (ČOV) nenávratný finančný príspevok viac ako 11,9 milióna eur.

Autor TASR
Kremnica 14. apríla (TASR) - Práce na dobudovaní kanalizácie v Kremnici by sa podľa Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (StVS) mali začať koncom roka. Podľa Stely Longauerovej z odboru komunikácie, riadenia ľudských zdrojov a spoločných služieb StVS má spoločnosť odovzdať stavenisko zhotoviteľovi stavebných prác, ktorým je spoločnosť Strabag, v stredu 15. apríla.

„Následne začne plynúť šesťmesačná lehota na prípravu realizačnej projektovej dokumentácie, na základe ktorej budú práce uskutočňované,“ priblížila Longauerová s tým, že s prácami by mali začať koncom tohto roka a ukončené by mali byť do konca roka 2028.

StVS získala na projekt Kremnica - kanalizácia a čistiareň odpadových vôd (ČOV) nenávratný finančný príspevok viac ako 11,9 milióna eur. Projekt rieši výstavbu novej kanalizácie s celkovou dĺžkou 2,5 kilometra, ktorá zabezpečí odvedenie splaškových vôd s napojením sa na existujúcu kanalizáciu. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia ČOV.
