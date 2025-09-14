< sekcia Regióny
Práce na druhej etape vodozádržných opatrení v meste sa začnú skôr
V súčasnosti zhotoviteľ stavby pracuje na úsekoch prvej etapy.
Autor TASR
Myjava 14. septembra (TASR) - Práce na druhej etape vodozádržných opatrení v meste Myjava sa mali začať robiť od 6. októbra, no vzhľadom na plnenie termínov sa prvé búracie práce začnú v utorok (16. 9.). Zahŕňať budú časť Námestia M. R. Štefánika od bývalej Myjavanky po križovatku Námestia M. R. Štefánika s Moravskou ulicou. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
„V tejto časti námestia bude minimálne do 26. septembra obmedzený vstup do prevádzok a na pohyb chodcov bude treba využívať chodníky na druhej strane cesty,“ priblížil. Opatrenia sa celkovo týkajú územia ohraničeného ulicami Hurbanova, 1. mája a Námestie M. R. Štefánika.
V súčasnosti zhotoviteľ stavby pracuje na úsekoch prvej etapy. „Teda v území od križovatky ulíc 1. mája s Hurbanovou a Staromyjavskou ulicou po okružnú križovatku pri mestskom úrade a od križovatky Námestia M. R. Štefánika s Hurbanovou ulicou - od Vránovho mostu po začiatok obchodnej zóny,“ uviedol hovorca.
Práce sa začali 25. augusta, ukončené majú byť do konca novembra. Sú členené na dva stavebné objekty, konkrétne ide o výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar a výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou.
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH. Projekt bude financovaný z eurofondov. Ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura.
„V tejto časti námestia bude minimálne do 26. septembra obmedzený vstup do prevádzok a na pohyb chodcov bude treba využívať chodníky na druhej strane cesty,“ priblížil. Opatrenia sa celkovo týkajú územia ohraničeného ulicami Hurbanova, 1. mája a Námestie M. R. Štefánika.
V súčasnosti zhotoviteľ stavby pracuje na úsekoch prvej etapy. „Teda v území od križovatky ulíc 1. mája s Hurbanovou a Staromyjavskou ulicou po okružnú križovatku pri mestskom úrade a od križovatky Námestia M. R. Štefánika s Hurbanovou ulicou - od Vránovho mostu po začiatok obchodnej zóny,“ uviedol hovorca.
Práce sa začali 25. augusta, ukončené majú byť do konca novembra. Sú členené na dva stavebné objekty, konkrétne ide o výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar a výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou.
Zhotoviteľom je spoločnosť Batea-Stav s cenovou ponukou 738.777,54 eura s DPH. Projekt bude financovaný z eurofondov. Ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura.