Práce na električkovej trati v Petržalke by sa mali opäť rozbehnúť

Bratislava 9. augusta (TASR) - Stavebné práce na výstavbe električkovej trate v bratislavskej Petržalke v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor sa majú po niekoľkomesačnom útlme čoskoro opäť rozbehnúť. Mesto Bratislava totiž podpísalo s konzorciom, ktoré trať stavia, dodatok k zmluve o dielo, ktorý reflektuje na aktuálne ceny energií a stavebných materiálov. V utorok to oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo.povedal Vallo. Primátor uviedol, že museli vyvinúť vlastnú metodiku, na ktorej posledné mesiace spolu so zhotoviteľom a expertíznou organizáciou pracovali.uviedol Vallo s tým, že mestu táto metodika prinesie najlepšiu hodnotu za peniaze a je v súlade s pravidlami EÚ.Viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová poznamenala, že nový dodatok k zmluve je založený na expertíznom posúdení od súdneho znalca, ktorý zanalyzoval reálne zmeny v cenách dotknutých materiáloch na svetových trhoch.ozrejmila. Poukázala, že zároveň aj navrhol metodiku, pričom cena sa bude prepočítavať pribežne počas trvania prác každého štvrťroka. Ako dodala, ceny sa môžu počas realizácie stavby meniť, preto nie je možné dopredu stanoviť konečnú cenu výstavby. Tvrdí, že pre mesto by nebolo výhodne sa dopredu zaviazať na aktuálnu mieru zdraženiu materiálov, keďže oproti aktuálnemu stavu môžu aj zlacnieť.V nasledujúcich týždňoch sa podľa slov Kratochvílovej budú na stavbe realizovať viaceré stavebné úkony, pôjde napríklad o práce na mostných objektoch, základoch trakčného vedenia či zemné práce a prekládky sietí. Súčasťou dodatku je podľa Valla aj urýchlenie prác v nasledujúcich mesiacoch. Či sa stavba stihne v plánovanom termíne do konca roka 2023, bude podľa primátora jasnejšie v septembri, keď konzorcium predloží aktualizovaný harmonogram prác. Zároveň ubezpečil, že Bratislava nepríde o žiadne eurofondy.Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova - Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Väčšina nákladov má byť hradená z eurofondov.Prvé, zhruba mesačné omeškanie zaznamenala stavba už na jar tohto roka. Neskôr došlo k výraznému utlmeniu prác na celom úseku plánovanej električkovej trate, ktoré trvá už niekoľko mesiacov. Dôvodom bolo rozsiahle zdražovanie energie i stavebných materiálov, pre ktoré sa hľadala dohoda k dodatku k zmluve o dielo.