Práce na evakuácii dvoch mŕtvych z banského diela naďalej pokračujú

Banská Štiavnica 1. marca (TASR) – Evakuácia dvoch obetí nešťastia v bývalom banskom diele v Banskej Štiavnici, ktoré sa odohralo vo štvrtok 25. februára, pokračovala aj počas víkendu. Práce na zabezpečení prístupovej cesty k telám prevzal v piatok 26. februára na základe pokynu Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici štátny podnik Rudné bane. Pre TASR to potvrdil podnikový riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan.



Na mieste nešťastia boli počas víkendu vykonané zemné práce ťažkými mechanizmami, aktuálne je miesto pripravené na ručné zmáhanie. Prístupový priestor k telám je podľa Žitňana užší ako jeden meter, pred vstupom banských záchranárov je teda nutné ho manuálne rozšíriť. „Keď sa priblížia k telám na bezpečnostne prijateľnú vzdialenosť, budeme súčinní a budeme evakuovať telá postihnutých,“ potvrdil pre TASR riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík.



Akciu v náročnom teréne komplikuje riziko pohybu sute nad vchodom do bývalého banského diela. „Muži, ktorí tam zahynuli, si do zamrznutej zeme vykopali sprístupňovacie tunely cez suťovisko. Aktuálne, ako zem rozmŕza, sa tá suť uvoľňuje,“ vysvetlil Žitňan. Ako dodal, o trvaní evakuačných prác je nateraz predčasné hovoriť, všetko závisí od toho, ako rýchlo budú manuálne práce postupovať.



Miesto tragédie nepretržite strážia príslušníci polície, podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Márie Faltániovej bude priestor monitorovaný do ukončenia prác. „Môžeme potvrdiť usmrtenie dvoch mužov, pravdepodobne 31-ročných obyvateľov Banskej Štiavnice,“ povedala Faltániová s tým, že ich totožnosť bude možné overiť až po vytiahnutí tiel.