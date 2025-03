Práce na frekventovanom Cabajskom moste v Nitre prebiehajú podľa plánu

Nitra 19. marca (TASR) - Práce na rekonštrukcii frekventovaného Cabajského mosta v Nitre prebiehajú podľa plánu. Informoval o tom Nitriansky samosprávny kraj (NSK) po kontrolnom dni na stavbe.



Aktuálne sa na moste realizuje druhá etapa prác. "Zhotoviteľ už zrealizoval na druhej polovici armovacie práce aj betonáž spádovej dosky a rímsy. Robotníci tam namontovali stĺpy verejného osvetlenia a zábradlie. V najbližších týždňoch je v pláne aplikácia ochrannej vrstvy. Na ňu následne natiahneme nový asfaltový koberec v niekoľkých vrstvách. Dokončia sa aj sanačné práce na oporách a nosnej konštrukcii. Od júna by sa na most mohla vrátiť už aj nákladná doprava," uviedol NSK.



Rekonštrukcia Cabajského mosta sa začala v júli 2024. Frekventované premostenie ponad železnicu spolu s nadväzujúcou Cabajskou cestou funguje ako diaľničný privádzač na rýchlostnú cestu R1. Most bol pre zlý technický stav ešte v roku 2022 uzavretý pre nákladnú dopravu nad 20 ton. Celkové náklady na opravu presiahnu sumu 1,5 milióna eur.