Kežmarok: Práce na geotermálnom vrte meškajú zhruba mesiac

Kežmarok 16. apríla (TASR) - Práce na geotermálnom vrte v meste Kežmarok pokračujú s miernym časovým sklzom, ktorý sa odhaduje na 30 dní. „Momentálne sme v hĺbke približne 1400 metrov a nabrali sme meškanie spôsobené kombináciou viacerých faktorov. Jednak ide o komplikovanú geologickú stavbu so striedaním tvrdých a mäkkých hornín, ďalej je to z dôvodu, že vrtná súprava je nová, každá, hoci aj drobná chyba je posudzovaná v rámci záruky a vyžaduje príchod nemeckých technikov na miesto. Problematická je tiež logistika potrebného materiálu z dôvodu pandémie, ale aj vojny na Ukrajine," zdôvodnil konateľ spoločnosti Geovrt Kežmarok Rastislav Gaľa.



S vŕtaním sa začalo vo februári, pričom celá technológia pozostáva zo 40 kamiónov príslušenstva a 15 kamiónov vrtnej súpravy z Nemecka, ktorá váži 84 ton. Vrtná veža má výšku 34 metrov a dokáže rozpohybovať vrtné náradie silou 220 ton. Odvŕtaný materiál bude vyplachovaný na povrch dvoma čerpadlami s výkonom 2000 litrov za minútu. Zhotoviteľom je slovensko-maďarské konzorcium firiem Rotaqua Kft. a Rhodes Slovakia, s. r. o. Plánovaná hĺbka vrtu je 2500 metrov. Odhadované investičné náklady sú na úrovni troch miliónov eur. Zatiaľ nie je jasné, koľko domácností bude môcť teplo z vrtu využívať.



Po realizácii a kolaudácii vrtu bude celé okolie zrevitalizované a pribudne pri ňom vonkajšie cvičisko s lavičkami, stojany na bicykle a informačná tabuľa o význame diela pre komunitu.



"Našou dlhodobou snahou v Kežmarku, Enviromeste za rok 2019, je minimalizovať znečisťovanie životného prostredia a hľadanie alternatívnych spôsobov zabezpečovania na život nevyhnutných potrieb. K takým dnes patria aj výroba elektrickej energie a výroba tepla. Realizáciou geotermálneho vrtu mesto získa obnoviteľný zdroj energie, ktorý by bol využívaný na účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák. Vrt sa realizuje na sídlisku Juh za základnou školou a bytovkou na Levočskej ulici.