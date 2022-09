Práce na Harmincovej sa dotknú zastávok MHD i priechodov pre chodcov

Bratislava 24. septembra (TASR) – Zmeny, súvisiace s prácami na rozširovaní Harmincovej ulice v bratislavskej Dúbravke pocítia v nasledujúcom období nielen šoféri, ale aj cestujúci MHD. Od nedele (25. 9.) bude dočasne obojsmerne presunutá zastávka "Lipského" ku križovatke Harmincovej s ul. M. Sch. Trnavského. Doprava na Harmincovej bude zachovaná voboch smeroch, jazdné pruhy budú zúžené arýchlosť znížená na 30 km/h. Informuje o tom hlavné mesto SR Bratislava .



Avizuje, že od októbra sa upraví režim aj v prípade chodcov, pre ktorých vytvoria obchádzkové trasy, keďže sa obmedzenia budú týkať časti chodníkov i niektorých priechodov pre chodcov. "Priechod pre chodcov z Harmincovej na Húščavovu zo strany Polianok bude uzavretý, ako náhradný bude slúžiť priechod Pri Suchej Vydrici. Zhotoviteľ postupne zriadi stavenisko medzi Húščavovou ulicou aUlicou Ľ. Zúbka,“ spresnil magistrát.



Upozornil tiež , že v priebehu októbra bude vjazd zHarmincovej do Lipského ulice dočasne uzavretý, o presnom termíne uzávery bude radnica informovať.



V súčasnosti dvojpruhová Harmincova ulica by sa mala na nerozdelenú štvorprúdovú komunikáciu zmeniť do konca augusta 2023. V oboch smeroch sa pridajú buspruhy, smerom do Dúbravky i do centra ostane jeden pruh pre autá. Výsledkom prác má byť okrem zlepšenia plynulosti dopravy aj modernizácia zastávok MHD a zvýšenie bezpečnosti pre peších na priechodoch.



Výstavba je rozvrhnutá na tri etapy, v žiadnej nemá prísť k úplnému uzavretiu komunikácie. Za realizáciu rozšírenia zaplatí hlavné mesto 3.551.673 eur s DPH. Realizátorom je spoločnosť Strabag. Rekonštrukcia sa bude týkať aj úprav svetlených križovatiek, rekonštrukcie osvetlenia i zastávok MHD, tiež prekládky inžinierskych sietí či vybudovania nového parkoviska pred zimným štadiónom. Zrekonštruuje sa takisto povrch komunikácie.