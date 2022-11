Práce na industriálnom parku vo Valalikoch pokračujú podľa plánov

Valaliky 16. novembra (TASR) - Prípravné práce súvisiace so strategickým územím v lokalite Valaliky neďaleko Košíc pokračujú podľa plánov. Hotové by mali byť do mája 2023. Automobilka Volvo predpokladá, že prvé ponuky na prácu v závode by sa mohli objaviť v budúcom roku. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia firiem Industrial Park Valaliky a Volvo Cars Slovakia.



Prvá fáza projektu zahŕňa najmä skrývku ornice. "Momentálne realizujeme záchranný archeologický prieskum. Narazili sme na prvé miesta, ktoré indikujú nejaké vykopávky," spresnil konateľ Industrial Park Valaliky Miloslav Durec s tým, že sa nachádzajú v tesnej blízkosti obce. "Neovplyvní to ďalšie práce na hlavnom území, tam už bol výskum vykonaný a nič konkrétne sa nenašlo," dodal.



V rámci prvej etapy vykúpili doposiaľ 97 percent pozemkov. V ojedinelých prípadoch podľa jeho slov vlastníci nesúhlasia s kúpnou cenou. Zároveň začali proces výkupu ďalších pozemkov, a to v katastroch obcí Geča a Čaňa.



So stavebnými prácami plánujú začať od mája budúceho roka. "Približne v polovici roka 2024 budeme už do jednotlivých budov inštalovať stroje a výrobné linky," spresnil zástupca spoločnosti Volvo Cars Slovakia Björn Helldén. Podľa jeho slov plánujú zamestnávať približne 4500 až 5000 ľudí, a to v trojzmennej prevádzke. Prvé pracovné ponuky, ktoré by sa mohli objaviť v priebehu budúceho roka, by sa mali týkať projektovej fázy. "Zhruba v polovici roka 2025 to bude hromadný nábor hlavne na pozície operátorov a na konkrétne požadované zručnosti a kvalifikácie," doplnil. Spustenie výroby prvých elektrických áut je naplánované na rok 2026.



Durec pripomenul, že automobilka Volvo je prvým a najväčším klientom vznikajúceho industriálneho parku. Ako potvrdil, v súčasnosti už evidujú aj záujem ďalších investorov. "V prvom rade sú to dodávatelia, ktorí majú záujem dodávať pre Volvo. Zvyšná časť industriálneho parku bude otvorená, predpokladáme, že pozemky budeme predávať akýmkoľvek záujemcom formou verejnej súťaže," dodal.