Práce na Karlovesko-dúbravskej radiále po zastavení pokračujú ďalej

Bratislava 28. marca (TASR) – Práce na modernizácii Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave po dočasnom zastavení pre situáciu okolo nového koronavírusu pokračujú od stredy (25. 3.) ďalej. Pre TASR to potvrdil hovorca Bratislavy Peter Bubla s tým, že sa pracuje ďalej na odstránení starého koľajového spodku a následne v prácach na celej stavbe.



"Termíny zatiaľ ohrozené nie sú, avšak bude to závisieť aj od toho, ako sa bude vyvíjať situácia v súvislosti s opatreniami pre nový koronavírus," spresnil Bubla. V polovici marca sa začali práce na trati pri električkovom tuneli. Cieľom bolo vymeniť výhybky pri tuneli tak, aby bola zabezpečená premávka električiek cez tunel na Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu po začatí tretej etapy modernizácie radiály. Naplánovaná je od mája tohto roka. Na mieste sa odstránili koľajnice, trolejové vedenie a odťažil sa koľajový zvršok.



Pre prijaté opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom však muselo mesto tieto prípravné práce, ako aj dokončovacie práce, minulý týždeň na už sprevádzkovanom úseku dočasne pozastaviť. Dôvodom bolo, že jeden člen dodávateľského konzorcia je z Česka a jeho zamestnanci sa na stavbu nemohli dostať. Z Čiech sú taktiež niektorí dodávatelia materiálu.



V rámci stavebných prác modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa doteraz zrealizovali dve etapy, a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy (Damborského). Električky od 19. decembra 2019 začali premávať do Karlovej Vsi po obratisko Kútiky. Od 22. februára bola spustená premávka električiek až do mestskej časti Dúbravka.



Od začiatku mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie karloveskej radiály, ktorá má trvať do septembra 2020. Modernizovať sa má najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu. Dlhoočakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály za 65,1 milióna eur s DPH sa začala 22. júna 2019. Realizuje ju vysúťažené konzorcium firiem DK Radiála.



Mesto Bratislava pre TASR uviedlo, že situácia okolo pandémie nového koronavírusu zatiaľ neohrozila pripravované projekty výstavby druhej etapy električkovej trate v Petržalke (Bosákova-Janíkov dvor), či zámer výstavby električkovej trate v prudko rozvíjajúcej sa zóne Chalupkova popred novú budovu Slovenského národného divadla po Pribinovej ulici. "V oboch projektoch prebiehajú potrebné administratívne úkony. Pracujeme na tom, aby všetky projekty pokračovali ďalej bez komplikácií," povedal Bubla.