Práce na križovatke na Rákoši vo Zvolene sú bez úplnej uzávery

Zvolen 11. októbra (TASR) - Práce na novej kruhovej križovatke v časti Rákoš vo Zvolene postupujú oproti harmonogramu v predstihu, v súčasnosti sú bez jej úplnej uzávery. Stavba by mohla byť dokončená ešte v tomto roku. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je investorom stavby.



Kruhová križovatka vznikla na vjazde do Zvolena v smere zo Sliača, blízko bývalého nákupného strediska. Doteraz urobili verejné osvetlenie, preložku vysokonapäťového kábla, vodovody, samotný kruhový objazd i kanalizáciu na dažďovú vodu. Stavenisko odovzdal BBSK zhotoviteľovi na začiatku júna tohto roka. Podľa zmluvy majú trvať rok. Na základe výsledkov verejného obstarávania sa víťazom stala spoločnosť Doprastav s cenou 1.553.487 eur s DPH. Predseda kraja Ondrej Lunter objasnil, že časť zdrojov bude z rozpočtu BBSK a zvyšné budú z eurofondov.



Okrem križovatky okolo nej pribudnú aj združený chodník pre cyklistov i chodcov a obrubníky. Kruhová križovatka bude mať dva jazdné pruhy. "Znamená to, že bude aj nad súčasné kapacity. Mala by tak plne slúžiť doprave, ktorá bude aj v budúcnosti narastať, a už by tu nemalo byť zdržanie," zdôraznil Lunter.



Vo Zvolene v súčasnosti pokračujú aj s obnovou cestného mosta pod Pustým hradom vo Zvolene. Po novej opravenej časti už vedie doprava, uvidela to Národná diaľničná spoločnosť. "Aktuálne je ukončená prvá etapa, teda ľavá polovica mosta. Na nej sú zhotovené nový izolačný systém, vozovka i ľavá rímsa s novým zvodidlovým systémom," pripomína s tým, že s prácami pokračujú na pravej polovici mosta. Celková oprava predstavuje investíciu 3,75 milióna eur.