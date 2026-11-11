< sekcia Regióny
Práce na materskej škole v Handlovej budú pokračovať aj v zime
Mesto na práce získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu v objeme približne 431.000 eur, zvyšnú časť hradí z úverových zdrojov.
Autor TASR
Handlová 11. novembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii elokovaného pracoviska materskej školy (MŠ) na najväčšom handlovskom sídlisku Morovnianska cesta budú pokračovať aj počas zimy. Na obnovu objektu získalo mesto zdroje z fondov Európskej únie, zvyšnú časť investície vo výške približne 1,5 milióna eur financuje z úveru. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Vybraný dodávateľ má rekonštrukciu objektu zabezpečiť do 15 mesiacov, s prácami začal koncom leta. Postup prác samospráva pravidelne sleduje počas kontrolných dní. V novembri firma ukončí exteriérové a fasádne úpravy povrchov, v zimných mesiacoch zabezpečí stavebné a montážne práce v interiéroch pavilónov A až D.
Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.
Mesto na práce získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu v objeme približne 431.000 eur, zvyšnú časť hradí z úverových zdrojov. Po riadne ukončenom verejnom obstarávaní bola predpokladaná výška investície zo strany mesta znížená o 600.000 eur.
Vybraný dodávateľ má rekonštrukciu objektu zabezpečiť do 15 mesiacov, s prácami začal koncom leta. Postup prác samospráva pravidelne sleduje počas kontrolných dní. V novembri firma ukončí exteriérové a fasádne úpravy povrchov, v zimných mesiacoch zabezpečí stavebné a montážne práce v interiéroch pavilónov A až D.
Projekt prinesie zníženie energetickej náročnosti objektu, počíta so zateplením budov, s rekonštrukciou interiéru a vnútorných rozvodov, novým oplotením. Súčasťou rekonštrukcie bude i zmena vnútornej dispozície objektu, výmena vnútornej elektroinštalácie, vnútorných svietidiel a zásuviek, radiátorov a hydraulického vyregulovania systému, potrubí splaškovej a dažďovej kanalizácie. Mesto zabezpečí i nové zdravotechnické predmety, úpravu a návrh nových spevnených plôch, úpravu povrchového odvedenia dažďovej vody a debarierizáciu detských pavilónov.
Mesto na práce získalo nenávratný finančný príspevok z Fondu na spravodlivú transformáciu v objeme približne 431.000 eur, zvyšnú časť hradí z úverových zdrojov. Po riadne ukončenom verejnom obstarávaní bola predpokladaná výška investície zo strany mesta znížená o 600.000 eur.