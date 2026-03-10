< sekcia Regióny
Modernizácia električkovej trate v Košiciach ide podľa harmonogramu
Autor TASR
Košice 10. marca (TASR) - Modernizácia električkovej trate (MET) na sídlisku Nad jazerom v Košiciach postupuje v zmysle schváleného harmonogramu. V súčasnosti všetko nasvedčuje tomu, že bude dodržaný zmluvný termín ukončenia stavebných prác, ktorý je naplánovaný na prelome júla a augusta. Po utorkovom kontrolnom dni o tom informovalo vedenie mesta spolu so zhotoviteľom.
„Sme za polovicou výstavby, práce pokračujú na všetkých stavebných objektoch. Urobili sa všetky prekládky sietí, k dnešnému dňu ich máme ukončených na vyše 90 percent. Postup prác trochu skomplikovalo to, že mnohé siete boli v zemi inak vedené, než boli zakreslené. Zvládli sme aj tieto prekážky a teraz pristúpime k prácam, ktoré budú viac viditeľné,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK Róbert Šinály s tým, že na stavbe aktuálne neevidujú zásadné problémy, ktoré by mohli ohroziť zmluvný termín výstavby.
Stavebné objekty sú podľa jeho slov v rôznych štádiách rozpracovanosti. Priblížil, že postupne osádzajú stĺpy trakčného osvetlenia, dokončovať budú napríklad most cez železničnú trať a začínajú s budovaním prestrešeného prestupného terminálu medzi električkami a autobusmi na Važeckej ulici.
Podľa primátora Jaroslava Polačeka sa na stavbe nachádza viac ako 150 stavebných objektov a denne tam pracuje takmer 200 ľudí. Ako povedal, všetky dôležité stavebné práce na Moste VSS sú hotové. „Máme už aj most nad Myslavským potokom, nad ktorým sa robia rôzne dokončovacie práce. Už túto nedeľu (15. 3.) sa otvorí prvá zmodernizovaná križovatka zo Slaneckej cesty na Dneperskú ulicu a naopak dôjde k zatvoreniu odbočky na Čingovskú ulicu. Teší ma, že sme našli spoločnú reč so zhotoviteľom, aby sme mali čo najmenšie dopravné obmedzenia. Vždy tak na sídlisku máme dve uzavreté a dve prejazdné križovatky,“ doplnil.
Stavebné práce na MET v úseku od Mosta VSS po obratisko Važecká sa začali v polovici júla 2025. Na starosti ich má konzorcium firiem pod vedením spoločnosti Eurovia SK spolu so spoločnosťami ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a GJW Praha. Projekt za necelých 65 miliónov eur bez DPH bude financovaný z eurofondov.
Magistrát na svojej webovej stránke pripomína, že v súčasnosti ide o najväčšiu investičnú akciu v Košiciach. Primátor zdôraznil, že mesto Košice pripravuje verejné obstarávania aj na modernizáciu ďalších úsekov električkových tratí na Alejovej ulici, respektíve na Južnej triede a Barci.
