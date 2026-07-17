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Práce na moste D1 pri Čataji: V sobotu rátajte s obmedzením
Po dokončení vodorovného dopravného značenia sa začne s prvou etapou opravy mostných záverov.
Autor TASR
Čataj 17. júla (TASR) - Vodiči musia pre práce na moste na diaľnici D1 pri Čataji v okrese Senec rátať v sobotu (18. 7.) s obmedzením. Doprava bude počas dňa vedená v smere na Bratislavu aj Trnavu len v jednom jazdnom pruhu. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v tejto súvislosti apeluje na zvýšenú pozornosť motoristov. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
„Prípravné práce pred realizáciou výmeny mostných záverov pokračujú podľa plánov. Už túto sobotu bude možné postúpiť do ďalšej fázy. Zmena si vyžaduje úpravu vedenia dopravy. Počas soboty sa na regionálne významnom moste musia vyznačiť nové, dočasné vodorovné dopravné značenie. Doprava tak počas soboty bude vedená len v jednom jazdnom pruhu ako v smere na Trnavu, tak na Bratislavu,“ priblížili.
Po dokončení vodorovného dopravného značenia sa začne s prvou etapou opravy mostných záverov. Doprava počas nej bude vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov v smere na Trnavu aj Bratislavu. Diaľničiari na motoristov apelovali, aby najmä počas soboty zvýšili na úseku pozornosť, dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a sledovali dopravné značenie. „Práce na moste sú naplánované do septembra, pričom harmonogram môže ovplyvniť počasie,“ dodali.
„Prípravné práce pred realizáciou výmeny mostných záverov pokračujú podľa plánov. Už túto sobotu bude možné postúpiť do ďalšej fázy. Zmena si vyžaduje úpravu vedenia dopravy. Počas soboty sa na regionálne významnom moste musia vyznačiť nové, dočasné vodorovné dopravné značenie. Doprava tak počas soboty bude vedená len v jednom jazdnom pruhu ako v smere na Trnavu, tak na Bratislavu,“ priblížili.
Po dokončení vodorovného dopravného značenia sa začne s prvou etapou opravy mostných záverov. Doprava počas nej bude vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov v smere na Trnavu aj Bratislavu. Diaľničiari na motoristov apelovali, aby najmä počas soboty zvýšili na úseku pozornosť, dodržiavali maximálnu povolenú rýchlosť a sledovali dopravné značenie. „Práce na moste sú naplánované do septembra, pričom harmonogram môže ovplyvniť počasie,“ dodali.