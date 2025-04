Práce na moste pri Prešove potrvajú necelé dva týždne

Prešov 17. apríla (TASR) - Práce na údržbe mosta pri Prešove sa začnú v utorok (22. 4.), potrvajú necelé dva týždne a budú v dvoch etapách. Ako TASR informovali z mediálnej komunikácie NDS, údržba bude na vetve diaľnice D1 v úseku mosta nad diaľnicou D1 v križovatke Haniska na ceste III/3445. Práce budú pozostávať z výmeny zábradlia a sanácie ríms.



Pre čo najplynulejšiu dopravu na danom úseku sú rozvrhnuté do dvoch etáp. „V prvej etape budú práce prebiehať na ľavej časti mosta v smere na Košice, pričom bude úplne uzavretý ľavý jazdný pruh a doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pruhu. Vozidlá prichádzajúce zo smeru Petrovany budú nasmerované obchádzkou na kruhový objazd na ceste I/68 a následne na diaľnicu D1 smer Košice,“ uvádza NDS.



V druhej etape sa bude opravovať pravá strana v smere na Petrovany, pričom pravý jazdný pruh bude úplne uzavretý a doprava presmerovaná do ľavého jazdného pruhu. Motoristi, ktorí pôjdu z Petrovian, budú presmerovaní obchádzkou na kruhový objazd na ceste I/68 a následne na diaľnicu D1 smer Košice.



„Údržba mostov je dôležitá hlavne z hľadiska ich životnosti. Ak sa pravidelne kontrolujú a opravujú menšie poškodenia, môžu slúžiť motoristom desiatky rokov. Pravidelná údržba pomáha predchádzať väčším poškodeniam a v konečnom dôsledku zlepšuje komfort pri jazde,“ dodala NDS.